Германия опровергла обвинения Польши о невыполненных поставках танков

В Берлине заявили, что «ошеломлены» заявлениями Польши о поставках техники

Немецкое правительство опровергло заявление президента Польши Анджея Дуды о нарушенном обещании передать новые танки Варшаве взамен тех, которые направила польская сторона на Украину, пишет Politico.

Ранее польский лидер обвинил Берлин в невыполнении обязательств по поставкам новой военной техники взамен боевых машин, которые Польша направила Украине ранее, чтобы помочь Киеву «защитить свои территории в борьбе с Россией». Дуда подчеркнул, что польская сторона была «крайне разочарована данным решением».

«Федеральное правительство ошеломлено, вот как бы я выразился», — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

При этом Хебештрайт отметил, что Германия с самого начала дала понять, что поддержит Украину в рамках своих возможностей.

«С польской стороны поступила просьба передать Польше современные боевые танки Leopard 2A7, но проблема в том, что у самого бундесвера есть лишь небольшое количество таких танков — около 50», — сказал он, добавив, что об этих обстоятельствах Варшава была осведомлена.

Ранее профессор польского Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил, что Германия не заинтересована в «победе» Украины из-за стремления к тесным связям с Россией. При этом ФРГ рискует создать «серьезные разногласия внутри НАТО и ослабить сплоченность альянса», считает он.