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В Польше объяснили незаинтересованность Германии в победе Украины

Польский профессор Сорока: Германии не нужна победа Украины из-за тесных связей с Россией

Фото: Pixabay

Профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил, что Германия не заинтересована в «победе» Украины из-за стремления к тесным связям с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Комментируя заявления немецкого аналитика Родерика Кизеветтера о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет, чтобы Украина достигла «успеха» в ходе спецоперации, польский профессор отметил, что Берлин сознательно не оказывает значительную поддержку Киеву.

«Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла», — выразил мнение он.

Профессор объяснил такое поведение Германии ее экономическими интересами. При этом ФРГ рискует создать «серьезные разногласия внутри НАТО и ослабить сплоченность альянса», считает Сорока.

Ранее премьер Баварии и глава Христианско-социального союза в Германии Маркус Зедер отметил, что РФ является «сложным партнером, однако не врагом». Также он заявил, что постоянные угрозы и все более серьезные санкции против России не могут быть решением. В частности, это обусловлено тем, что санкции, как считает премьер Баварии, уже давно малоэффективны.

Марина Совина
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