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Россиян предостерегли от ярких цветов на балконе

Окрашивание балкона в яркие цвета может визуально уменьшить пространство

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Чтобы оптимизировать пространство на балконе, необходимо соблюсти цветовую гамму интерьера и не выбирать сразу несколько ярких оттенков — они могут визуально уменьшить помещение. От этого в разговоре с РИА Новости россиян предостерег эксперт торговой сети ОБИ Сергей Тиунов.

Окрашивание балкона в подобные оттенки считается распространенной ошибкой, яркие цвета «съедают» пространства и воздействуют на глаза. Чтобы визуально увеличить помещение, эксперт рекомендовал использовать световые ленты, переносные светильники или подсветку с небольшим количеством цветов.

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Специалист посоветовал для оптимизации пространства использовать складную мебель и предметы двойного назначения, которые могут быть функциональными и служить украшением интерьера. Вещи необходимо располагать вертикально. «Важным моментом будет являться расстановка мебели по периметру балкона, чтобы визуально увеличить балкон за счет свободной центральной части», — заявил Тиунов.

Ранее архитектор-дизайнер Анна Доброковская рассказала, как вписать «бабушкин» стул в интерьер. Специалист посоветовала обить его новой тканью с ярким принтом или же выбрать однотонную ткань под цвет интерьера. Основание стула она порекомендовала перекрасить.

Нина Ташевская
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