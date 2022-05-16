Дизайнер подсказала способ вписать «бабушкины» стулья и сервант в интерьер

Дизайнер Доброковская посоветовала для «бабушкиного» стула сшить новый чехол

Архитектор-дизайнер Анна Доброковская подсказала способ вписать старые стулья и сервант в современный интерьер. Ее слова приводит издание РБК.

Специалист советует обить «бабушкин» стул новой тканью с ярким принтом или же выбрать однотонную ткань под цвет интерьера. Основание стула она рекомендует перекрасить. Таким же образом можно поступить с креслом или диваном. «Например, можно сшить для старого дивана, кресел или для деревянных стульев новые чехлы с интересным принтом. Таким образом вы придадите новую жизнь старой мебели и обновите интерьер», — отмечает дизайнер.

Старинный сервант, продолжает она, также можно отреставрировать и перекрасить. Для этого Доброковская рекомендует купить набор для реставрации мебели — средства для зачистки поверхности, краску, лак. «Необходимо удалить верхний слой краски, зачистить и обезжирить поверхность, выбрать приятный цвет и покрасить им вашу мебель, в завершение покрыть финишным лаком», — объяснила специалист.

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