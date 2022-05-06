Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Раскрыты недорогие способы придать дому более богатый вид

Дизайнер Престон Конрад рассказал о бюджетных способах придать дому более богатый вид

Фото: Unsplash

Дизайнер интерьеров Престон Конрад, работавший на бренд Ralph Lauren, рассказал в своем аккаунте в Tik Tok о способах, которые помогут придать дому более богатый вид даже с ограниченным бюджетом. Об этом сообщает The Mirror.

Первый раскрытый Конрадом способ сделать дом «дороже» — уложить ковры на пол в несколько слоев. При этом дизайнер рекомендует класть их так, чтобы они лежали не симметрично, а немного неровно или под углом. «Это добавляет текстуру, визуально увеличивает помещение и делает ваш дом более ухоженным», — считает эксперт.

Еще один недорогой вариант — покупка римских штор. По мнению Конрада, этот элемент интерьера украсит любой дом, особенно кухню либо комнату с низкими потолками или невзрачными окнами.

Материалы по теме:
Хорошо лежим Десять простых советов по обустройству веранды на даче
Хорошо лежимДесять простых советов по обустройству веранды на даче
13 августа 2017
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021

Третий способ, который способен придать дому более «дорогой» вид за небольшие деньги — повесить на стену фотографии или картины и рисунки в рамках. По словам Конрада, для того, чтобы интерьер выглядел так, будто над ним потрудился дизайнер, нужно сочетать винтажные, деревянные рамки, а также «галерейные» рамки из черного дерева, которые часто используют на фотовыставках в музеях.

Кроме того, придать дому более богатый и модный вид удастся за счет смешения различных текстур в элементах интерьера — винтажных тканей, кожи, дерева и бетона. Наконец, Конрад посоветовал избавиться от шарообразных светильников и вместо этого установить более современное скрытое или частично скрытое освещение.

Ранее дизайнеры интерьеров дали пять советов, как можно бюджетно обновить квартиру и сделать дом уютнее и ярче. В список вошли использование в оформлении ботанических принтов в виде фотографий на стенах и силуэтов растений, а также живых и срезанных цветов.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Стало известно о передаче Киеву данных США о местоположении крейсера «Москва»
Блогерша раскрыла способ предотвратить выцветание одежды при стирке
Популярная актриса сравнила Замоскворечье с Европой
Российские и китайские корабли вдвое чаще проходили через проливы у Японии
Украинские войска выпустили пять ракет из «Града» в ДНР
Россиянка отдохнула в дорогом отеле Крыма и пожаловалась на посредственную еду
Псаки пошутила о своих планах после ухода из Белого дома
Женщинам рассказали о пользе секса во время беременности
Раскрыты недорогие способы придать дому более богатый вид
В США заявили о нежелающем мира на Украине американском руководстве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.