Раскрыты недорогие способы придать дому более богатый вид

Дизайнер Престон Конрад рассказал о бюджетных способах придать дому более богатый вид

Дизайнер интерьеров Престон Конрад, работавший на бренд Ralph Lauren, рассказал в своем аккаунте в Tik Tok о способах, которые помогут придать дому более богатый вид даже с ограниченным бюджетом. Об этом сообщает The Mirror.

Первый раскрытый Конрадом способ сделать дом «дороже» — уложить ковры на пол в несколько слоев. При этом дизайнер рекомендует класть их так, чтобы они лежали не симметрично, а немного неровно или под углом. «Это добавляет текстуру, визуально увеличивает помещение и делает ваш дом более ухоженным», — считает эксперт.

Еще один недорогой вариант — покупка римских штор. По мнению Конрада, этот элемент интерьера украсит любой дом, особенно кухню либо комнату с низкими потолками или невзрачными окнами.

Третий способ, который способен придать дому более «дорогой» вид за небольшие деньги — повесить на стену фотографии или картины и рисунки в рамках. По словам Конрада, для того, чтобы интерьер выглядел так, будто над ним потрудился дизайнер, нужно сочетать винтажные, деревянные рамки, а также «галерейные» рамки из черного дерева, которые часто используют на фотовыставках в музеях.

Кроме того, придать дому более богатый и модный вид удастся за счет смешения различных текстур в элементах интерьера — винтажных тканей, кожи, дерева и бетона. Наконец, Конрад посоветовал избавиться от шарообразных светильников и вместо этого установить более современное скрытое или частично скрытое освещение.

Ранее дизайнеры интерьеров дали пять советов, как можно бюджетно обновить квартиру и сделать дом уютнее и ярче. В список вошли использование в оформлении ботанических принтов в виде фотографий на стенах и силуэтов растений, а также живых и срезанных цветов.