Дизайнеры интерьера дали пять бюджетных советов по приданию дому уюта

Дизайнер Джинелли Джей посоветовала использовать фотографии при декорировании стен

Дизайнеры, специализирующиеся на экономном украшении интерьера, дали пять советов, как можно бюджетно обновить квартиру и сделать дом уютнее и ярче. Их способы приводит Yahoo Life.

Дизайнер Джинелли Джей призвала использовать фотографии при декорировании стен. Особенно хорошо, по ее мнению, снимки будут смотреться в гостиной, придавая уют комнате. «Подбирайте фото, которые вы любите, напечатанные единообразно: либо горизонтально, либо вертикально», — посоветовала она.

Канадский дизайнер Имани Джеймс использует в оформлении интерьеров живые и срезанные цветы и растения. «Срезанные цветы хороши на ночных столиках и в пустых углах. Гортензии и орхидеи моментально придадут помещению элегантности», — говорит Джеймс. Ее фавориты среди живых растений — монстера и драцена.

Еще одна идея — граффити на стенах, предлагает ее коллега Эмма Берил. Яркий рисунок на стене, выполненный предназначенными для работы в помещениях красками, особенно подойдет для детской.

Дизайнер Бриа Хаммел советует ботанические принты, которые можно повесить на стены вместо картин. Это могут быть не фотографии, добавляет она, а силуэты растений. Расположить такой принт можно над столом или камином.

Наконец, дизайнер Найка Андре рекомендовала присмотреться к тканевым корзинам. Обычно их используют для хранения белья, однако в тканевую корзину можно складывать игрушки в детской или домашние тапочки, и выглядеть она будет элегантнее пластиковой, заключает специалист.

Ранее дизайнеры назвали оттенки, которых стоит избегать при оформлении небольшой гостиной. Их немного, но знать об этом нужно, чтобы сделать пространство максимально уютным, сообщили специалисты.