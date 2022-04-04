Названы лучшие оттенки для создания уюта в маленькой гостиной

Дизайнер Шиллингфорд назвала оттенки охры лучшими для создания уюта в небольшой гостиной

Дизайнеры назвали оттенки, которых стоит избегать при оформлении небольшой гостиной. Их не так и много, но знать об этом нужно, чтобы сделать пространство максимально уютным, сообщили специалисты в интервью изданию Livingetc.

По мнению креативного директора компании-производителя интерьерных красок Марианны Шиллингфорд, для создания уюта в гостиной цвета лучше выбирать, ориентируясь на размер и освещение комнаты. Верно подобранный цвет сделает даже маленькое помещение большим и ярким: тихой гаванью или комнатой с яркими акцентами. Например, земляная охра может создать в маленькой гостиной уютную атмосферу. К тому же светло-коричневые цвета при солнечном свете помогают визуально увеличить размеры комнаты.

Эксперт по цвету Дженнифер Моррис рассказала, что в гостиной лучше избегать светлых пастельных тонов, так как они превращают главное помещение в доме в комнату дошкольника. Для того чтобы гостиная оживилась, пастельные тона можно сбалансировать черным и серым, рекомендуется также добавить в интерьер несколько необработанных, резких материалов, например бетон, сталь, древесину.

Проигрышно смотрится в гостиной фиолетовый цвет, за исключением небольших пятен. Если кому-то очень нравится фиолетовый, то его стоит добавить в виде аксессуаров — шкафчика или же просто букета, посоветовала Моррис.

Испортит интерьер гостиной большое количество контрастных цветовых комбинаций, считает дизайнер Патрик О'Доннелл: «Не усложняйте вашу палитру, придерживайтесь основного цвета и его оттенков. Это поможет размыть линии главных элементов в комнате, то есть изделий из дерева или встроенной мебели».

Дизайнеры интерьеров напоминают: нужно сказать «нет» блестящему белому и «да» — матовым оттенкам, если в комнате много естественного цвета, добавляя, что один цвет допустимо использовать в отделке всего: стен, потолка, деревянных изделий и даже пола.

В маленькой гостиной темные тона поглощают свет и «съедают» пространство, но могут быть и выигрышными вариантами, отмечает дизайнер Хелен Шоу. Например, черный создает иллюзию бесконечного ночного неба, придавая комнате характер.

Бирюзовый может превратить любое помещение в пространство с яркой индивидуальностью. «Теплый оранжевый — потрясающий контраст с бирюзовым, — говорит дизайнер интерьеров Натали Треджетт. — Вы не ошибетесь, выбрав этот универсальный цвет краски, так как в нем есть целый ряд оттенков, включая мягкие, приглушенные цвета морской волны и насыщенные, ярко-синие оттенки. Темно-бирюзовая стена, особенно в коттеджах с гостиной с камином, выглядит стильно».

«Как правило, более светлые цвета делают пространство объемным, в то время как более темные, наоборот, заставляют комнату казаться меньше, — говорит Хелен Шоу. — Краска — это умный способ изменить восприятие пространства в комнате».

Когда дело доходит до придания комнате глубины, ничто не работает лучше, чем угольно-серый. Хотя этот тон читается как черный, он делает комнату более интимной и хорошо сочетается с более современными, утонченными светлыми тонами, такими как синий, белый и зеленый.

Ранее россиянам рассказали, как обустроить маленькую кухню. Для решения проблемы небольшого помещения дизайнеры предложили выбирать светлую отделку и мебель, а оптимальным цветовым решением станут хромовые, светло-зеленые и голубые оттенки.