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В Совфеде оценили настрой Запада на «отмену» России

Сенатор Косачев заявил, что на Западе растет осознание, что Россию нельзя «отменить»
Кнстантин Косачев

Кнстантин Косачев. Фото: пресс-служба Совета Федерации

В странах Запада накапливается осознание новых реальностей, в которых Россию нельзя игнорировать или «отменять». Об этом заявил вице-спикер Совфеда России Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«До перелома еще очень далеко, разумеется, речь только о наметившейся тенденции. Но даже такая, далеко не самая смелая, постановка вопроса — Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять", вызвала чуть ли не панику в Киеве», — написал сенатор.

По его мнению, примером этого служит высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который заявил, что между Москвой и Киевом необходимо добиваться компромиссов, в том числе и по вопросам территорий. Также Косачев отметил высказывание президента Австрии Александра ван дер Беллена о том, что заявления президента России Владимира Путина нужно было изучать раньше и более внимательно.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства. Также он отметил, что Америку захлестнула «волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов».

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Никита Абрамов
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