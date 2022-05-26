Умерла культовая испанская фотограф Оука Лиле

Ярчайшая представительница движения «Мовида Мадрилена» Оука Лиле умерла в возрасте 64 лет

В возрасте 64 лет после продолжительной болезни скончалась испанская художница и фотограф Оука Лиле (Ouka Leele). Об этом сообщает The Guardian.

Оука Лиле скончалась в мадридской больнице во вторник, 24 мая. Марта Ривера де ла Крус, министр культуры регионального правительства Мадрида, назвала смерть художницы «невосполнимой потерей» для жизни и культуры испанской столицы.

Барбара Альенде Хиль де Бьедма (настоящее имя художницы — прим. «Ленты») родилась в Мадриде в 1957 году. В детстве она мечтала стать художницей, но, повзрослев, выбрала карьеру фотографа. Когда Лиле было 18, ее работы уже печатались в журналах и книгах.

Оука Лиле считается ярчайшей представительницей движения «Мовида Мадрилена» («Мадридское движение» — прим. «Ленты»), ознаменовавшего собой конец диктатуры испанского генерала Франсиско Франко. В 2005 году она была удостоена Национальной премии Испании в области фотографии.