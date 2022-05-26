Набиуллина призвала перевести в рубли вылютных ипотечников

Глава Центробанка Набиуллина призвала банки перевести в рубли валютных ипотечников

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала банки перевести в рубли оставшихся россиян, у которых ипотека оформлена в иностранной валюте. Ее слова приводит РИА Новости.

Набиуллина назвала вопрос локальной проблемой и предложила вариант для ее решения. «Все же обращу на нее внимание — остатки валютной ипотеки, ее действительно уже совсем немного. И сейчас самый подходящий момент, чтобы перевести в рубли оставшихся валютных заемщиков», — заявила глава регулятора.

Ранее глава Центробанка заявила, что регулятору удалось защитить финансовую стабильность России и «не допустить раскручивания инфляционной спирали». При этом Набиуллина признала, что «выдыхать пока рано».