Кремль отреагировал на идею создать особую экономическую зону в Донбассе

Пресс-секретарь президента Песков назвал актуальными вопросы развития ДНР и ЛНР

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) являются независимыми государствами, однако вопросы их развития актуальны. Так на идею создать в Донбассе особую экономическую зону отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Дело в том, что это независимые государства — ДНР и ЛНР, независимость которых мы признаем как Российская Федерация», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выступил с инициативой создать в Донбассе особую экономическую зону. Помимо этого, он предложил обеспечить возврат определенной доли капзатрат при строительстве производственных объектов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Также он сообщил, что «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Государственной Думы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства. «Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность», — заключил он