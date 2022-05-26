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За территориями Донбасса закрепят депутатов Госдумы и сенаторов

ЕР закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов и сенаторов

Фото: Штукина Екатерина / ТАСС

«Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность», — подчеркнул он в ходе дискуссионной площадки «Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями» форума EР «Предпринимательство в новой экономической реальности».

Ранее Турчак вместе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко посетил в Мариуполе завод имени Ильича, морской порт, центр помощи партии «Единая Россия», а также приняли участие в церемонии открытия памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы и посетили ветеранов Великой Отечественной войны.

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Варвара Кошечкина
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