За территориями Донбасса закрепят депутатов Госдумы и сенаторов

ЕР закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов и сенаторов

«Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность», — подчеркнул он в ходе дискуссионной площадки «Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями» форума EР «Предпринимательство в новой экономической реальности».

Ранее Турчак вместе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко посетил в Мариуполе завод имени Ильича, морской порт, центр помощи партии «Единая Россия», а также приняли участие в церемонии открытия памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы и посетили ветеранов Великой Отечественной войны.