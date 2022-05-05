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Кириенко и Турчак посетили Мариуполь

Глава ДНР Пушилин рассказал о посещении Мариуполя Кириенко и Турчаком

Фото: Telegram-канал «Пушилин Д.В.»

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак посетили Мариуполь. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Как рассказал Пушилин, политики посетили в Мариуполе завод имени Ильича, морской порт, центр помощи партии «Единая Россия», а также приняли участие в церемонии открытия памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы и посетили ветеранов Великой Отечественной войны.« А еще Волноваха и посещение химико-металлургического завода в поселке городского типа Донское, который запустился первым на освобожденной территории Донбасса», — добавил он.

«И везде общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда», — заключил Пушилин.

Также в среду, 3 мая, в Мариуполь приехал телеведущий Владимир Соловьев. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, вместе с журналистом они побывали на металлургическом заводе имени Ильича и в морском торговом порту. После этого генеральный директор «России сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев также пообещал посетить Мариуполь.

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Марина Совина
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