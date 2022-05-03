Киселев пообещал посетить Мариуполь после визита Соловьева

Телеведущий Дмитрий Киселев пообещал посетить Мариуполь после визита журналиста Соловьева

Генеральный директор «России сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев пообещал посетить Мариуполь после визита в этот город журналиста Владимира Соловьева. Об этом он сообщил «Газете.ру».

«Обязательно», — ответил Киселев на вопрос, планирует ли он приехать в Мариуполь. При этом он уточнил, что точной даты визита пока нет.

Владимир Соловьев приехал в Мариуполь 3 мая. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, вместе с журналистом они побывали на металлургическом заводе имени Ильича и в морском торговом порту.