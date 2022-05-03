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Пушилин рассказал о приезде Соловьева в Мариуполь

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о приезде журналиста Владимира Соловьева в Мариуполь
Денис Пушилин и Владимир Соловьев

Денис Пушилин и Владимир Соловьев. Фото: @pushilindenis

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о приезде российского журналиста Владимира Соловьева в Мариуполь в своем Telegram-канале.

В частности, Пушилин и Соловьев побывали на металлургическом заводе имени Ильича и в морском торговом порту. «На улицах города общались с жителями. Владимира Рудольфовича и там, несмотря на экипировку, узнавали, просили автограф, обнимали», — поделился глава ДНР.

Политик подчеркнул, что это первая поездка российского журналиста в Донбасс. «Уверен, не последняя», — заключил он.

О своем приезде в Мариуполь ранее сообщил сам журналист. Он также выложил фотографию, на которой вместе с Денисом Пушилиным находится у металлургического завода.

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Марина Совина
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