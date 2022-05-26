Александр Петров снялся в фильме Романа Полански

Актер Александр Петров снялся в черной комедии Романа Полански «Дворец»

33-летний российский актер театра и кино Александр Петров принял участие в съемках фильма «Дворец» 88-летнего польско-французского режиссера Романа Полански. Об этом сообщает Variety.

Новая работа кинодеятеля относится к жанру черной комедии. Действие в картине разворачивается в течение 24 часов в канун Нового года в отеле в швейцарских Альпах, который является убежищем для «привилегированных слоев общества».

Съемки проекта начались 15 недель назад, до их завершения осталось две недели. Релиз фильма планируется на ноябрь 2022 года. По словам продюсера картины Луки Барбарески, бюджет составил 17 миллионов долларов. Трейлер ленты впервые был показан на Каннском фестивале в этом году.

Вместе с Петровым в проекте снялись немецкий артист Оливер Масуччи («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), французская актриса Фанни Ардан, звезда «Монти Пайтона» Джон Клиз, Микки Рурк и другие.

«У каждого фильма есть своя карма. В конце концов, у нас лучший актерский состав, на который я мог надеяться», — заявил продюсер картины.

Ранее стало известно, что российская актриса Ирина Старшенбаум, известная по ленте «Лето», снимется в триллере британского режиссера Майкла Уинтерботтома «Земля обетованная».