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Российская актриса Ирина Старшенбаум снимется в триллере Майкла Уинтерботтома

Ирина Старшенбаум и звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг снимутся в «Земле обетованной»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская актриса Ирина Старшенбаум, известная по ленте «Лето», снимется в триллере британского режиссера Майкла Уинтерботтома «Земля обетованная». Об этом сообщает Variety.

В фильме также появятся звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг, исполнивший во франшизе роль Дадли Дурсля, и Дуглас Бут, известный по проектам «Компромат», «Кристофер и ему подобные», «Переживая за Боя».

Картина «Земля обетованная» основана реальных событиях. Действие триллера происходит в Тель-Авиве 1930-х годов, где двое британских полицейских Томас Уилкин и Джеффри Мортон охотятся за поэтом и сионистским борцом за свободу Авраамом Штерном. Старшенбаум появится в роли Шошанны Борхов — дочери идеолога рабочего сионизма Бера Борхова.

Майкл Уинтерботтом снял такие фильмы, как «Гол!», «Круглосуточные тусовщики», «Дорога на Гуантанамо», «Снежный пирог», «Убийца внутри меня», «Жадность», «9 песен» и «Красавица из трущоб» .Последней работой режиссера был телесериал This Sceptred Isle, где главную роль сыграл Кеннет Брана.

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Марина Погосян
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