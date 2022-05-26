На юг России летом запустят не менее 250 дополнительных поездов

Минтранс: ФПК планирует назначить не менее 250 дополнительных поездов на юг России летом

Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует дополнительно запустить не менее 250 поездов на юг России на летний период. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Как подчеркнули в ведомстве, ФПК совместно с РЖД проводят работу по назначению дополнительных поездов на юг. Так, новые рейсы уже позволили увеличить количество предложенных мест в южном направлении на 132 тысячи.

«По состоянию на 24 мая уже назначено 103 рейса, они курсируют по наиболее востребованным направлениям: Москва — Анапа, Смоленск/Брянск — Имеретинский Курорт, Киров — Адлер, Нижний Новгород — Адлер, Ульяновск — Анапа, Екатеринбург — Анапа, Екатеринбург — Имеретинский Курорт», — уточнили в Минтрансе.

Ранее в мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить нужный объем пассажирских железнодорожных перевозок в условиях закрытия южных аэропортов. Глава государства заявил о том, что в летний период пассажирское сообщение в этом направлении должно работать «четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме».