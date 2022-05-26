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На юг России летом запустят не менее 250 дополнительных поездов

Минтранс: ФПК планирует назначить не менее 250 дополнительных поездов на юг России летом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует дополнительно запустить не менее 250 поездов на юг России на летний период. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Как подчеркнули в ведомстве, ФПК совместно с РЖД проводят работу по назначению дополнительных поездов на юг. Так, новые рейсы уже позволили увеличить количество предложенных мест в южном направлении на 132 тысячи.

«По состоянию на 24 мая уже назначено 103 рейса, они курсируют по наиболее востребованным направлениям: МоскваАнапа, Смоленск/Брянск — Имеретинский Курорт, КировАдлер, Нижний Новгород — Адлер, Ульяновск — Анапа, Екатеринбург — Анапа, Екатеринбург — Имеретинский Курорт», — уточнили в Минтрансе.

Ранее в мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить нужный объем пассажирских железнодорожных перевозок в условиях закрытия южных аэропортов. Глава государства заявил о том, что в летний период пассажирское сообщение в этом направлении должно работать «четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме».

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Дарья Рыбак
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