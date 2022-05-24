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Путин поручил обеспечить доступность черноморских курортов для россиян

Путин поручил обеспечить необходимый объем железнодорожных перевозок на юг России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить нужный объем пассажирских железнодорожных перевозок в условиях закрытия южных аэропортов. Об этом сообщает ТАСС.

Так, глава государства заявил о необходимости организовать доступность пассажирских перевозок на черноморские курорты.

«Очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме», — подчеркнул Путин и добавил, что большое количество россиян планируют отдохнуть в Крыму и Краснодарском крае.

Ранее в России снова продлили ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центральной части страны. В Росавиации напомнили, что ограничения распространяются на авиагавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до 31 мая.

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Мария Гейн
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