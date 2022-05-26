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Минобороны обеспечит безопасный выход иностранных судов из шести портов Украины

Минобороны заявило, что Россия скорректировала маршрут гумкоридора из шести портов Украины

Фото: Pixabay

Россия скорректировала маршрут гуманитарного коридора из шести черноморских портов Украины для обеспечения безопасного выхода иностранных судов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов "Одесса", "Николаев", "Черноморск", "Херсон", "Очаков" и "Южный" в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Черном море», — указал представитель Минобороны.

Мизинцев подчеркнул, что ответственность за безопасный выход кораблей из портов и их следование до района сбора несет украинская стороны. Гуманитарный коридор представляет собой маршрут шириной в три морских мили и протяженностью 139 миль, он действует ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени.

Накануне начальник Национального центра управления обороной сообщил, что в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, которые не могут беспрепятственно выйти в отрытое море из-за угрозы обстрела с украинской стороны и высокой минной опасности.

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Марина Совина
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