Минобороны обеспечит безопасный выход иностранных судов из шести портов Украины

Минобороны заявило, что Россия скорректировала маршрут гумкоридора из шести портов Украины

Россия скорректировала маршрут гуманитарного коридора из шести черноморских портов Украины для обеспечения безопасного выхода иностранных судов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов "Одесса", "Николаев", "Черноморск", "Херсон", "Очаков" и "Южный" в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Черном море», — указал представитель Минобороны.

Мизинцев подчеркнул, что ответственность за безопасный выход кораблей из портов и их следование до района сбора несет украинская стороны. Гуманитарный коридор представляет собой маршрут шириной в три морских мили и протяженностью 139 миль, он действует ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени.

Накануне начальник Национального центра управления обороной сообщил, что в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, которые не могут беспрепятственно выйти в отрытое море из-за угрозы обстрела с украинской стороны и высокой минной опасности.

