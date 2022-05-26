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Российские судебные приставы предстанут перед судом за хищения

В Иркутской области шесть судебных приставов пойдут под суд за мошенничество с премиями

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Иркутской области шесть судебных приставов предстанут перед судом за хищения. Об этом в четверг, 26 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственнного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным следствия, с декабря 2019 по сентябрь 2020 года шесть высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) используя служебное положение назначали завышенные премии своим сотрудникам, которые после этого изымали у них и распоряжались деньгами по своему усмотрению. СКР расследовал дело по статье 159 («Мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения») УК РФ.

Всего предприимчивые россияне выписали себе премий на миллион 100 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 мая сообщалось, что прокурор запросил 13 лет колонии и штраф в размере 40 миллионов рублей для бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова, обвиняемого в получении взяток при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.

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Владимир Седов
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