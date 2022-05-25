Прокурор запросил 13 лет колонии для офицера ФСО по делу о резиденции Путина

Прокурор запросил 13 лет колонии для офицера ФСО Голохвостова по делу о резиденции Путина

Прокурор запросил 13 лет колонии и штраф в размере 40 миллионов рублей для бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова, обвиняемого в получении взяток при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в период с начала февраля 2015-го по ноябрь 2016 года он получил от застройщика 20 миллионов рублей, за вознаграждение Голохвостов игнорировал многочисленные нарушения, выявленные в ходе стройки. Часть отката он передал своим коллегам. Также в сентябре 2018 года он получил еще 700 тысяч рублей. Показания на него дал один из взяткодателей, после чего офицер был задержан в конце декабря 2020 года, позже суд отправил его под арест.

В марте 2017 года было возбуждено уголовное дело о растрате при строительстве резиденции Владимира Путина. По версии следствия, в декабре 2012 года ФСО заключила контракт на 5,7 миллиарда рублей с предприятием «Атэкс». За эти деньги в Ново-Огарево должны были возвести дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, контрольно-пропускной пункт и котельную. Однако компания и субподрядчики не выполняли работы в срок, более того, часть денег оказалась обналичена через фирмы-однодневки. Ущерб от хищения оценили в 1,3 миллиарда рублей.

Фигурантами дела стали чиновники и предприниматели, среди которых миллиардер Дмитрий Михальченко и бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев. Почти все они были осуждены на разные сроки.

