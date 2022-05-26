Глава ДНР Пушилин заявил о начале работы порта Мариуполя 27-28 мая

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал срок начала работы мариупольского порта, передает РИА Новости.

По словам Пушилина, порт налаживает работу, чтобы в ближайшее время начать отправлять и принимать грузы. «Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра», — заявил глава ДНР.

Ранее Пушилин рассказал, что все экипажи иностранных судов отправлены домой из порта Мариуполя. Иностранные суда остаются в порту Мариуполя по разным причинам. «Есть суда, которые будут отправлены собственниками в те страны, проходит проверка по каждому из судов. Но физически они не могли никуда отойти, потому что акватория была заминирована», — отметил глава ДНР.

Он добавил, что вопрос принадлежности оставшихся в порту Мариуполя иностранных судов будет решаться через МИД ДНР.