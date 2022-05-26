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Пушилин сообщил об отправке экипажей иностранных судов из Мариуполя домой

Глава ДНР Пушилин: все экипажи иностранных судов отправлены из порта Мариуполя домой
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Все экипажи иностранных судов из порта Мариуполя уже отправлены домой при поддержке министерства иностранных дел Донецкой народной республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Глава республики пояснил, что иностранные суда находятся в порту Мариуполя по разным причинам. «Есть суда, которые будут отправлены собственниками в те страны, проходит проверка по каждому из судов. Но физически они не могли никуда отойти, потому что акватория была заминирована», — сказал Пушилин, подчеркнув, что акватория была полностью разминирована буквально на днях.

Вопрос принадлежности оставшихся в порту Мариуполя иностранных судов и дальнейшая их судьба будет решаться также через МИД ДНР, добавил глава республики. В том же интервью Пушилин сообщил, что армия ДНР уже вошла на территорию Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины. Он подчеркнул, что нельзя защитить Донбасс, лишь выйдя на границы Донецкой и Луганской республик.

В среду, 25 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что из порта Мариуполя после разминирования смогли выйти пять иностранных судов.

Ранее Минобороны России сообщило, что открывает два морских гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях, они будут работать ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени. По данным российского военного ведомства, в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

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Марина Совина
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