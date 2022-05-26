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Глава Минэкономразвития рассказал о рисках крепкого рубля

Глава МЭР России Решетников заявил о необходимости вернуться к равновесному курсу рубля

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Крепкий рубль создает риски для экономики и делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Его заявления цитирует ТАСС.

Актуальный курс, пояснил министр, представляет собой проблему: реальный эффективный курс на 40 процентов крепче, чем за последние 5 лет. В такой ситуации российские производители будут проигрывать конкуренцию по мере восстановления каналов импорта, пояснил Решетников.

«Если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то, конечно, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, потому что они будут неконкурентоспособными. Поэтому нам нужно возвращаться аккуратно к тому равновесному курсу, который у нас был», — уточнил глава министерства экономического развития.

Курс доллара от TradingView

В последние недели рубль существенно укреплялся до многолетних максимумов на фоне ряда ограничений, принятых после введения санкций, требований об обязательной продаже 80 процентов валютной выручки, смягченного только в конце мая, а также низкого спроса со стороны импортеров.

Высокий курс рубля притом невыгоден также и экспортерам, и российскому бюджету. Тема укрепления российской валюты обсуждалась на совещаниях у президента Владимира Путина, сообщали в Кремле. Сам Путин прокомментировал тенденцию замечанием о «скукоживании» доллара.

На торгах 26 мая, на фоне решения Центрального банка о снижении ключевой ставки, рубль существенно ослаб по отношению к доллару и евро.

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Платон Щукин
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