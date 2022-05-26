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Курс доллара резко вырос

Курс доллара вырос выше отметки в 65 рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Курс доллара резко вырос в ходе торгов на Московской бирже 26 мая выше отметки в 65 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро также существенно укрепляется к рублю, европейская валюта торгуется выше 69 рублей. На минимуме в ходе торгов доллар стоил меньше 60 рублей, евро — менее 61 рубля.

Рубль снижается к основным валютам на фоне снижения ключевой ставки сразу на 3 процентных пункта, до 11 процентов. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании совета директоров Центробанка.

В последние недели рубль существенно укреплялся на фоне ряда ограничений, принятых после введения санкций, требований об обязательной продаже 80 процентов валютной выручки, смягченного только в конце мая, а также низкого спроса со стороны импортеров.

Слишком высокий курс рубля притом представляет собой угрозу для доходов российского бюджета. Тема укрепления российской валюты обсуждалась на совещаниях у президента Владимира Путина, сообщали в Кремле. Сам Путин прокомментировал тенденцию замечанием о «скукоживании» доллара.

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Платон Щукин
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