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Спортивный врач назвала самую эффективную соль для ванн

Врач Пурига: морская соль полезна для кожи, а английская — для ментального здоровья

Фото: WC So / Unsplash

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига назвала самую полезную соль для ванн. О том, какую соль развести в воде для улучшения ментального здоровья, а какую — для увлажнения кожи, она рассказала в своем Telegram-канале.

Самой эффективной Пурига считает морскую соль (например, Мертвого моря) — хлорид натрия, который получают в результате выпаривания морской воды. «Она незаменима для глубокого увлажнения кожи, лечения различных кожных заболеваний (в том числе облегчение симптомов псориаза) и избавления от перхоти. Кристаллы похожи на хлопья», — рассказала она.

Английская или эпсомская соль, продолжила врач, поможет восполнить недостаток магния в организме, поскольку представляет собой практически чистый сульфат магния (99 процентов). «Хорошо при стрессах и тяжелых физических нагрузках. Внешне похожа на сахар», — уточнила Пурига.

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Кроме того, для питания кожи и общего оздоровления полезна розовая гималайская соль, добавила эксперт. По словам специалиста, она содержит несколько десятков полезных минералов (фосфор, калий, кальций, цинк, селен, магний) благодаря длительному взаимодействию с магмой. «Настоящую соль добывают в горах Пакистана и Индии и ничем не обогащают. Естественный розовый оттенок ей придают соединения железа», — объяснила цвет соли Пурига.

Ранее Пурига рассказала о пользе холодного душа в борьбе с депрессией. Для избавления от нервного расстройства принимать ледяной душ следует несколько раз в день, уточнила она.

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Александра Лисица
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