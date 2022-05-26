«Синьхуа»: Европа продолжает страдать от антироссийских санкций и энергетического кризиса

Европейский союз (ЕС) продолжает страдать от энергетического кризиса, пишет китайское агентство «Синьхуа».

По словам автора статьи, в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред. Отмечается, что антироссийские санкции стали «тяжелым бременем», которое вынуждены нести жители Европы ввиду усиления напряженности в области энергоснабжения и продовольственной безопасности. Автор подчеркивает, что Вашингтон, как инициатор конфликта и рестрикций, наблюдает за происходящим с противоположного берега и получает свои выгоды.

Компании из разных стран Европы поделились с агентством тем, «какую боль им причиняют антироссийские санкции». Так, компания по производству стекла Zwiesel Kristallglas, которая расположена на юго-востоке Баварии, сильно зависит от импорта российского газа. Отмечается, что она сильно пострадала из-за ситуации на Украине. Представители компании рассказали, что затраты Zwiesel Kristallglas на электроэнергию выросли примерно в пять раз. «Без существенного повышения цен мы не сможем выжить», — сказал руководитель отдела цепочки поставок Андреас Фас.

Глава французской транспортной компании Сирил Пиола сообщил, что его волнует резкий рост цен на топливо, в результате которого расходы на него в течение последних двух месяцев увеличились на 17 тысяч евро по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Также, ассоциация сталелитейной промышленности из Германии заявила, что без российских энергоресурсов производство стали в стране придется приостановить. Это приведет к серьезным проблемам в строительной отрасли, металлургии и электротехнике, автомобильной промышленности и других отраслях, пишет агентство.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о рисках глобальной продовольственной катастрофы из-за происходящего на Украине. С ним согласился специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро и добавил, что сильнейший голод угрожает 94 странам. Представитель ВОЗ отметил, что из-за ухудшения ситуации с производством удобрений могут серьезно пострадать1,7 миллиарда человек.

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