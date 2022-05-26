Мария Шукшина призвала заменить ток-шоу на патриотические передачи

Актриса Мария Шукшина призвала закрыть развлекательные ток-шоу

Российская актриса Мария Шукшина призвала закрыть развлекательные ток-шоу и заменить их на патриотические передачи. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Артистка считает, что развлекательный контент на телевидении нацелен на разрушение духовно-нравственных ценностей, дискредитацию института семьи и пропаганду «западных отношений в семье».

«Для привлечения внимания обычно приглашаются известные люди, готовые за 30 сребреников придумать любую конфликтную ситуацию. Для многих это становится единственным источником заработка. Про мораль и разрушительное воздействие на зрителей не думает никто», — пожаловалась Шукшина.

Она назвала передачу «Пусть говорят» помойной и предложила заменить ее на программы о российских солдатах. Актриса пояснила, что сама не смотрит телевидение, однако отметила, что весь контент с ТВ попадает в интернет. «А при таком либеральном ТВ с низкосортной начинкой что имеем на выходе?» — поинтересовалась она.

Шукшина также раскритиковала фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Ее возмутило, что после показа на Каннском кинофестивале режиссер высказался против военной спецоперации России. Кроме того, актриса осталась недовольна тем, что картина рассказывает о гомосексуальности композитора.