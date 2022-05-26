Российский губернатор назвал толерантность «чем-то из сексуального совращения»

Курганский губернатор Вадим Шумков счел толерантность «чем-то из сексуального совращения»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что считает неприличным понятием толерантность. Он связал значение этого слова с «чем-то из сексуального совращения», передает Ura.ru.

Российский губернатор на открытии форума «Новое время» признался, что с осторожностью относится к некоторым словам. «Для меня понятие "толерантность" — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю», — пояснил Шумков.

Курганского главу не сильно заботит, совпадает ли его трактовка с официальной линией или нет. Шумков предпочел именовать себя «упертым демократом».

По словам губернатора, опираться стоит только на то, что сопротивляется. Податливость, в понимании Шумкова, губительна.

Толерантностью обычно принято называть отношение с пониманием к чувствам, чужому мнению, поведению, мировоззрению другого человека.

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