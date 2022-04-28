Надпись на платье чиновницы на церемонии в годовщину Чернобыля удивила россиян

Белгородская чиновница пришла на церемонию в годовщину ЧАЭС в платье с надписью Party

Секретарь отделения «Единой России» от Шебекинского района Белгородской области Галина Шаповалова пришла на мероприятие в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в платье с надписью Party («вечеринка» — наиболее часто встречающийся перевод с английского языка — прим. «Ленты.ру»). Выбор наряда чиновницы вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей, свои комментарии они опубликовали в группе «Шепот Шебекино» во «ВКонтакте».

Некоторые были удивлены видом чиновницы и посоветовали ей придерживаться дресс-кода. «Это, в конце концов, не собрание и не вечеринка», — написала одна из россиянок.

Другая женщина посчитала, что наряд чиновницы не заслуживает такого порицания. Она вступилась за Шаповалову, отметив, что та профессионально подходит к своей работе и «многим даст фору по знаниям».

Кроме того, еще одна защитница белгородской чиновницы упомянула, что слово Party может переводиться как партия. Другая пользовательница в ответ на это указала, что на платье вряд ли «станут писать "партия" блестящими буковками».

На мероприятии 26 апреля Шаповалова поблагодарила «живущих героев, участвовавших в ликвидации последствий техногенной катастрофы»». Чиновница в диссонирующем мероприятию наряде также возложила цветы у памятника ликвидаторам.

Ранее ликвидатор аварии в Чернобыле Алексей Степанов описал ощущения от радиации.