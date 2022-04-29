Удивившая россиян надписью на платье чиновница объяснилась

Белгородская чиновница Шаповалова объяснила переводом слово на ее платье к годовщине ЧАЭС

Надпись на платье чиновницы на церемонии в годовщину Чернобыля удивила россиян

Начало событий в новости Надпись на платье чиновницы на церемонии в годовщину Чернобыля удивила россиян

Белгородская чиновница Галина Шаповалова объяснила слово Party на ее платье к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Ее объяснение приводится приводятся в Telegram-канале регионального отделения партии.

В сообщении утверждается, что Шаповалова не имела умысла оскорбить россиян, однако сознательно выбрала такое платье.

«Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово "партия", поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда», — приводится объяснение поступка Шаповаловой.

Также чиновница пообещала, что в дальнейшем «подобная ситуация не повторится».

Ранее сообщалось, что наряд Галины Шаповаловой на мероприятии в годовщину аварии на ЧАЭС вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей. Россияне отметили, что платье с надписью Party («вечеринка» — наиболее часто встречающийся перевод с английского языка — прим. «Ленты.ру») не вполне подходит этому траурному мероприятию.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.