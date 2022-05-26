Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Белоруссия сделает ставку на силы специальных операций

Министр обороны Белоруссии назвал приоритетом развитие сил специальных операций

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Силы специальных операций (ССО) станут основным приоритетом в развитии белорусской армии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра обороны республики Виктора Хренина.

По его словам, руководство страны сделало ставку на этот отдельный род войск, проанализировав военную обстановку, которая складывается в регионе. Речь идет в том числе и о боевых действиях на Украине.

«Мы спрогнозировали возможные угрозы, и, если такое не дай бог случится, войну против Республики Беларусь. Исходя из этого, мы сделали выводы», — сказал Хренин.

Министр отметил, что командование стало «по-другому смотреть» на способы применения армии в современных конфликтах. Он полагает, что достичь преимущества получится за счет современных средств вооружения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил НАТО в «разведке нового театра военных действий». Он полагает, что масштабные учения, которые альянс проводит в Восточной Европе, напрямую служат этой цели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ обратилось к России после заявления о десятках тонн плутония на ЗАЭС
Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Подмосковье
В России допустили «просадку» экспорта нефти и газа из-за санкций
Президент Грузии назвала провокацией референдум в Южной Осетии
Врач перечислила выводящие из организма витамины продукты
На Урале россиянка полезла на скалу и разбилась насмерть
Макрон сравнил себя с богами Олимпа
Латвийский актер Калныньш рассказал о причинах Хаматовой вернуться в Россию
Мужчина полгода страдал от ужасной боли из-за 206 камней в почках
В ЕС раскрыли прибыль России от продажи нефти и газа за рубеж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.