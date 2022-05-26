Белоруссия сделает ставку на силы специальных операций

Министр обороны Белоруссии назвал приоритетом развитие сил специальных операций

Силы специальных операций (ССО) станут основным приоритетом в развитии белорусской армии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра обороны республики Виктора Хренина.

По его словам, руководство страны сделало ставку на этот отдельный род войск, проанализировав военную обстановку, которая складывается в регионе. Речь идет в том числе и о боевых действиях на Украине.

«Мы спрогнозировали возможные угрозы, и, если такое не дай бог случится, войну против Республики Беларусь. Исходя из этого, мы сделали выводы», — сказал Хренин.

Министр отметил, что командование стало «по-другому смотреть» на способы применения армии в современных конфликтах. Он полагает, что достичь преимущества получится за счет современных средств вооружения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил НАТО в «разведке нового театра военных действий». Он полагает, что масштабные учения, которые альянс проводит в Восточной Европе, напрямую служат этой цели.