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Лукашенко заподозрил НАТО в разведке нового театра военных действий

Президент Белоруссии заявил, что НАТО разведует новый театр военных действий в Европе

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Североатлантический альянс, проводя масштабные учения в Восточной Европе, по сути разведует новый театр военных действий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

Политик заподозрил, что эта цель является главной при организации учебных маневров.

Он полагает, что таким образом НАТО осваивает эти рубежи для последующего удара по России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко обвинил западные страны в намерении расчленить Украину. По его словам, «поляки и натовцы» готовы забрать западные регионы республики, а потому Минску приходится «держать ухо востро».

«Еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части», — пророчил глава государства.

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Алевтина Запольская
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