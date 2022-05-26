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В Британии придумали опасный способ сэкономить на отоплении

BBC: Британию предупредили, что снос зданий ради экономии опасен для планеты

Фото: Pixabay

В Британии решили снести старые здания и построить на их месте новые с улучшенной теплоизоляцией. Таким образом планируется сэкономить на отоплении и энергии, однако комитет по экологическому аудиту палаты общин королевства предупредил, что придуманный правительством способ сократить расходы опасен для планеты. Об этом сообщает BBC News.

В среднесрочной перспективе снос и строительство домов усилит изменение климата, так как при производстве строительных материалов образуется большое количество вредных для окружающей среды выбросов. При этом Британия должна уменьшить объем загрязнения от строительного сектора для достижения намеченных целей в области глобального потепления. Председатель комитета Филип Данн отметил, что в зданиях содержится запертый углерод, который попадает в окружающую среду при уничтожении объектов.

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На долю строительства приходится 25 процентов от общего объема выбросов в Британии. К настоящему моменту в результате сноса и перестройки домов в атмосферу попало 40 тысяч тонн углекислого газа. Эксперты отмечают, что сектор нуждается в модернизации — он не менялся со времен Второй мировой войны.

Ранее в мае опасный способ сэкономить придумали в США. Белый дом захотел снизить цены на бензин посредством смягчения экологических стандартов для нефтеперерабатывающей отрасли. Мера позволит использовать при производстве топлива вредный для окружающий среды бутан.

Александра Качан
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