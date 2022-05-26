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В Ставропольском крае разработают систему лояльности для туристов

Губернатор Ставрополья поручил краевому Минтуризма создать систему лояльности для туристов

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил краевому Минтуризма разработать систему лояльности для туристов на Кавказских Минеральных Водах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора.

«Развитие Кавминвод — это не только рост мощностей размещения и создания новых курортных зон. Мы поставим во главу угла концепцию развития нашей курортной агломерации как всероссийского культурного и оздоровительного центра», — высказался глава региона и добавил, что сложившаяся в настоящее время ситуация в российской туристской отрасли — это «момент истины, которым надо грамотно воспользоваться».

Уточняется, что комплексная система лояльности будет включать в себя единую систему скидок, преференций и поощрений для отдыхающих. Также губернатор отметил важность проведения общественно-политических мероприятий, конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей и выставок искусств для привлечения путешественников.

Ранее сообщалось, что на реставрацию трех объектов культурного наследия, построенных в XIX — начале XX века, в Кавминводах выделят деньги из госбюджета. Так, возвращать первоначальный вид будут историческим здравницам Верхних Пушкинских и Лермонтовских ванн в Пятигорске, а также Островских ванн в Железноводске.

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Валентина Процкова
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