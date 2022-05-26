В Ставропольском крае разработают систему лояльности для туристов

Губернатор Ставрополья поручил краевому Минтуризма создать систему лояльности для туристов

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил краевому Минтуризма разработать систему лояльности для туристов на Кавказских Минеральных Водах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора.

«Развитие Кавминвод — это не только рост мощностей размещения и создания новых курортных зон. Мы поставим во главу угла концепцию развития нашей курортной агломерации как всероссийского культурного и оздоровительного центра», — высказался глава региона и добавил, что сложившаяся в настоящее время ситуация в российской туристской отрасли — это «момент истины, которым надо грамотно воспользоваться».

Уточняется, что комплексная система лояльности будет включать в себя единую систему скидок, преференций и поощрений для отдыхающих. Также губернатор отметил важность проведения общественно-политических мероприятий, конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей и выставок искусств для привлечения путешественников.

Ранее сообщалось, что на реставрацию трех объектов культурного наследия, построенных в XIX — начале XX века, в Кавминводах выделят деньги из госбюджета. Так, возвращать первоначальный вид будут историческим здравницам Верхних Пушкинских и Лермонтовских ванн в Пятигорске, а также Островских ванн в Железноводске.