Названа допускаемая всеми ошибка при заваривании чая

Daily Mirror: чайный эксперт Михаэлис посоветовал никогда не кипятить воду для чая дважды

Глава британской компании-производителя чая Tetley Себастьян Михаэлис назвал ошибки при заваривании чая, которые допускают почти все. Его слова приводит Daily Mirror.

Накануне платинового юбилея Елизаветы II Михаэлис решил поделиться способом приготовления чая, достойного Ее Величества. По словам чайного эксперта, главный секрет заваривания вкусного и насыщенного напитка — вода. Он посоветовал использовать для чая только свежую воду и никогда не кипятить дважды воду, которая осталась в чайнике с прошлого раза.

Еще один секрет — температура воды. Для черного чая Михаэлис рекомендует использовать кипяток сразу после закипания. Зеленый чай стоит заваривать при температуре воды в 85 градусов. Также для получения яркого вкуса пакетик нужно вынимать через две-три минуты, не раньше. Это позволит чаю настоятся и раскрыться.

Тем, кто пьет чай с молоком, Михаэлис предложил не наливать его в чашку до того, как будет залит кипяток. Молоко всегда следует добавлять в чай, а не наоборот.

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