В России создадут спектакль нового поколения

Татарстанский театр примет участие в создании спектакля нового поколения

Татарский академический театр имени Камала примет участие в создании спектакля нового поколения совместно с другими национальными культурными заведениями и Александринским театром. Об этом пишет «Татар-информ».

Цель проекта Александринского театра — объединение разнообразного театрального опыта и создание спектакля нового формата. «Режиссер из Якутии, татарские актеры, художник из Греции… Из этой смеси может родиться что-то новое. Сейчас идет поиск — пытаются нащупать что-то, что не существовало раньше. Это нормально для любого искусства», — заявил режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев.

Спектакль планируется поставить в декабре 2022 года на онлайн-площадке «Другая сцена». Постановка будет представлена на нескольких национальных языках.

Ранее сообщалось, что в июне в Республике Татарстан пройдет XX фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны».