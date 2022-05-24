В Татарстане пройдет фестиваль колокольного звона

В Татарстане 4 июня пройдет XX фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны»

В Республике Татарстан пройдет XX фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Об этом сообщает «Татар-информ».

Мероприятие состоится 4 июня в поселке Алексеевское, а на следующий день его проведут на острове-граде Свияжске. В фестивале примут участие звонари из Москвы, Казани, Ярославля, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова, Сергиева посада, Воскресенска, Ижевска, Чистополя и Набережных Челнов, а также из Минска. Темой нынешних «Алексеевских перезвонов» станут «Духовные маяки России».

В рамках фестиваля также пройдут выступления исполнителей духовной и народной музыки, фольклорных и танцевальных коллективы различных жанров. Запланирован концерт с участием гусляров, казачьих хоров и ансамблей. Также на мероприятии будет проведена ярмарка изделий народных промыслов «Город мастеров».

