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В Татарстане пройдет фестиваль колокольного звона

В Татарстане 4 июня пройдет XX фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны»

Фото: АГН «Москва»

В Республике Татарстан пройдет XX фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Об этом сообщает «Татар-информ».

Мероприятие состоится 4 июня в поселке Алексеевское, а на следующий день его проведут на острове-граде Свияжске. В фестивале примут участие звонари из Москвы, Казани, Ярославля, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова, Сергиева посада, Воскресенска, Ижевска, Чистополя и Набережных Челнов, а также из Минска. Темой нынешних «Алексеевских перезвонов» станут «Духовные маяки России».

В рамках фестиваля также пройдут выступления исполнителей духовной и народной музыки, фольклорных и танцевальных коллективы различных жанров. Запланирован концерт с участием гусляров, казачьих хоров и ансамблей. Также на мероприятии будет проведена ярмарка изделий народных промыслов «Город мастеров».

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Евгений Шульгин
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