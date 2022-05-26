В ДНР назвали условие для проведения референдума по вхождению в состав России

Пушилин назвал выход к границам ДНР и ЛНР условием референдума по присоединению к России

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал условие для проведения референдума по вхождению республик Донбасса в состав России. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

По его словам, итоги референдума по вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав РФ «вполне очевидны», однако проводить его целесообразно лишь после выхода ДНР и ЛНР на конституционные границы.

Ранее Пушилин заявил, что подразделения ДНР уже вошли на территорию Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины. При этом он отметил, что нельзя защитить Донбасс, лишь выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик.