Про Винни-Пуха и его друзей снимут хоррор

Появились новые кадры хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед»

В сети появились новые кадры хоррора про Винни-Пуха и его друзей. Об этом сообщает Hypebeast.

Режиссером фильма под названием «Винни-Пух: Кровь и мед» выступил Рис Фрейк-Уотерфилд, для которого эта работа стала дебютной. По его словам, проект будет представлять собой «пересказ известной легенды в жанре ужасов».

Дата релиза хоррора и его сюжетные детали пока неизвестны. Судя по кадрам, главные герои мультфильма о медвежонке будут заниматься охотой на людей.

Американский актер Крейг Дэвид Доусетт исполнит роль Винни, а его друга, персонажа по имени Пятачок, сыграет звезда сериала «Чаки» Крис Корделл.

1 января 2022 года компания Disney потеряла исключительные права на персонажей сказок английского писателя Алана Милна, в том числе и на Винни-Пуха и его друзей. Теперь любой человек может использовать этих героев в своих проектах, не согласовывая этот вопрос с правообладателем.

Ранее стала известна дата выхода фильма о кукле Барби с Марго Робби в главной роли.