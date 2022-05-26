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Женщине выплатили более миллиона рублей из-за обидных слов коллеги

Daily Mirror: жительница Белфаста подала иск о дискриминации по признаку пола и выиграла

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Жительница города Белфаст в Северной Ирландии Сюзанна Райс подала иск о дискриминации по признаку пола и возраста против бывшего работодателя, компании Flint Studios, и выиграла. Об этом сообщает Daily Mirror.

Одним из поводов для тяжбы были обидные слова коллеги, утверждавшего, что декретный отпуск, по сути, представляет собой обычный долгий отпуск, во время которого женщины отдыхают. Суд постановил, что ирландке должна быть выплачена компенсация, составляющая 15 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей).

Райс работала операционным менеджером и была единственной женщиной в руководстве компании. В конце января 2020 года она узнала, что беременна, а 21 мая того же года ее пригласили на собрание, где сообщили, о намерении уволить ее. Тогда она рассказала, что находится на 20-й неделе беременности и подала апелляцию. Тем не менее 1 июня 2020 года ее контракт был расторгнут.

После этого женщина обратилась в Комиссию по вопросам равенства Северной Ирландии и пожаловалась, что на протяжении всей трудовой деятельности ее игнорировало руководство, а один из сотрудников компании исключил ее из электронной переписки и не приглашал на совещания, что мешало ей в полной мере выполнять свою работу.

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Некоторые из коллег Райс насмехались над ее молодым возрастом, а старший сотрудник-мужчина заявил, что декретный отпуск похож на обычный. Ирландка напомнила присутствующим на собрании, что после рождения ребенка женщина имеет право взять декретный отпуск на срок до года и это не отдых.

По словам Райс, увольнение серьезно повлияло на ее здоровье и финансовое благополучие.

Ранее сообщалось, что жительница штата США работала учительницей в школе, однако решила уволиться, стала публиковать эротические фото на OnlyFans и разбогатела. По ее словам, супруг видел, что работа в школе не приносит ей радости, и предложил ей зарабатывать на своей внешности.

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Рузанна Акмалтдинова
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