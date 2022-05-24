Учительницу обвинили в соблазнении детей из-за эротических фото на OnlyFans

The Sun: учительница из США уволилась и разбогатела на эротических фото на OnlyFans

36-летняя жительница штата Аризона, США, Кортни Тиллия работала учительницей в школе, однако решила уволиться, стала публиковать эротические фото на OnlyFans и разбогатела. Историю американки публикует The Sun.

По словам Тиллии, супруг видел, что работа в школе не приносит ей радости, и предложил ей зарабатывать на своей внешности. В 2019 году она создала аккаунт на OnlyFans и быстро стала интернет-сенсацией, позируя в костюме школьницы, соблазнительных очках и откровенной офисной одежде.

Вскоре сотрудники школы и родители учеников узнали о ее занятии и обвинили ее в соблазнении детей. «Я слышала, что меня критикуют на форумах учителей и в родительских группах, которые, как правило, очень религиозны, — рассказала она. — Видимо, учителя считают, что я позорю профессию, а родители почему-то думают, что их дети будут подвержены искушению или нескромности».

Бывшая учительница отметила, что с уважением относится к коллегам-учителям и профессии и не думает, что личное самовыражение имеет какое-либо отношение к работе.

Тиллия признается, что контент на OnlyFans приносит ей сотни тысяч долларов. В будущем американка с супругом хочет создать реалити-шоу о своей жизни.

Ранее сообщалось, что канадка оплатила увеличение груди дочери ради контента на OnlyFans. После развития панкреатита девушка сильно похудела, а грудь уменьшилась.