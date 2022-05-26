Украинские солдаты рассказали о заградотрядах ВСУ

Пленные солдаты ВСУ рассказали о расстрелах за отказ участвовать в боевых действиях

Пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие в районе Красного Лимана, рассказали о существовании заградотрядов, которые расстреливают военнослужащих за отказ участвовать в боевых действиях. Видео допроса распространило Минобороны России.

По словам военнослужащего 95-й штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Тарасюка, военное руководство угрожало солдатам убийством за попытки отступления. «Как нам сказал наш командир, когда мы стояли на позиции: кто будет отступать — будем стрелять на месте, кто убежит — сзади стоит заградотряд, который будет тоже расстреливать», — рассказал он.

Он также отметил, что взвод, который действительно отказался участвовать в боевых действий, ушел с позиций, но этих военнослужащих до сих пор никто не видел.

В Минобороны отмечают, что все сложившие оружие в районе Красного Лимана украинские военные рассказывают о существовании заградительных отрядов, которые расстреливают тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях.

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что в республиках Донбасса находятся около восьми тысяч пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).