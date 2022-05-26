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Пентагон прокомментировал вывоз зерна с Украины

Представитель Пентагона Кирби: военные США не будут содействовать вывозу зерна с Украины
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Globallookpress.com

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя процесс вывоза зерна с территории Украины, отметил, что США не будут задействовать в этом процессе американских военных, сообщает РИА Новости.

«У нас нет планов использовать вооруженные силы США, чтобы содействовать вывозу зерна за пределы Украины», — заявил пресс-секретарь американского военного ведомства.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы попросить о разблокировке украинских портов, где хранится зерно. Драги добавил, что это попытка, которая может не увенчаться успехом. Вместе с этим «все осознают, что на кону жизни миллионов людей». Премьер добавил, что намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Марина Совина
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