Пентагон прокомментировал вывоз зерна с Украины

Представитель Пентагона Кирби: военные США не будут содействовать вывозу зерна с Украины

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя процесс вывоза зерна с территории Украины, отметил, что США не будут задействовать в этом процессе американских военных, сообщает РИА Новости.

«У нас нет планов использовать вооруженные силы США, чтобы содействовать вывозу зерна за пределы Украины», — заявил пресс-секретарь американского военного ведомства.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы попросить о разблокировке украинских портов, где хранится зерно. Драги добавил, что это попытка, которая может не увенчаться успехом. Вместе с этим «все осознают, что на кону жизни миллионов людей». Премьер добавил, что намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.