В Подмосковье не захотели отказываться от мигрантов на стройках

Глава Подмосковья заявил, что в регионе не собираются отказываться от трудовых мигрантов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе не собираются отказываться от трудовых мигрантов, которые работают на стройках. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент в строительстве находится 730 домов. В работе над ними заняты 34 тысячи человек, из которых 14 тысяч мигрантов. Воробьев уточнил, что замещение рабочей силы находится в процессе, однако труд мигрантов востребован, так как они выполняют задачи добросовестно. Глава региона подчеркнул, что на данный момент отказываться от мигрантов не собираются. «Нет, на сегодня таких планов нет. В Подмосковье много строек, большой рынок продажи жилья», — заявил Воробьев.

В марте 2022 года представители строительной отрасли в Приморье захотели привлечь к возведению объектов жителей Северной Кореи. Их предложение озвучила уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Марина Шемилина, предложив проработать вопрос о снятии санкций на въезд северокорейских рабочих.