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Мигрантов на стройках в регионе России захотели заменить жителями Северной Кореи

В Приморье предложили снять запрет на рабочую силу из Северной Кореи

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Представители строительной отрасли в одном из регионов России захотели привлечь к возведению объектов жителей Северной Кореи. Их предложение в разговоре с РИА Новости озвучила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморье Марина Шемилина.

В Приморье захотели проработать вопрос о снятии санкций на въезд северокорейских рабочих и разрешить им устроиться на стройки, заменив таким образом мигрантов. Подобное предложение связано с возможным отъездом приезжих рабочих обратно в страны СНГ. По словам Шемилиной, местные власти могут обратиться с инициативой в правительство страны.

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Впервые санкции против КНДР были введены Советом Безопасности ООН в 2006 году, после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия. Далее они расширялись с каждым новым тестом, а также в связи с запусками баллистических ракет и спутника. В итоге организация потребовала от других стран отказаться от рабочей силы из КНДР.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин выступил с предложением заменить иностранных сотрудников в строительной отрасли россиянами, потерявшими работу на фоне санкций. Инициативу решили обсудить с Рострудом и Минтрудом.

Нина Ташевская
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