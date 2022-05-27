Байдена обвинили в некомпетентных действиях на Украине

TAC: президент США Байден не разрешил кризис на Украине и допустил прокси-войну с Россией

Президент США Джо Байден не разрешил кризис на Украине дипломатическими средствами и допустил прокси-войну с Россией. Об этом написал Брэдли Девлин в статье для журнала The American Conservative (TAC).

Журналист заявил, что после плохо организованного вывода войск США из Афганистана появилась надежда, что Белый дом сфокусируется на внутренней политике, но этого не произошло. Он обвинил Байдена в некомпетентных действиях на Украине и заявил, что военная поддержка Киева ухудшила отношения Вашингтона и Москвы.

«Некомпетентность Байдена в попытке найти дипломатическое решение до начала российской операции на Украине и на ее первом этапе и готовность республиканского истэблишмента поддержать очередную прокси-войну властей в значительной степени сделали эту возможность упущенной», — подчеркнул автор материала.

Девлин привел результаты социологического опроса Associated Press и счел, что для граждан США сейчас важнее спасение экономики страны, чем «наказание» России. «Вашингтон не стремится пересматривать свои приоритеты, а поэтому ситуация может серьезно ухудшиться, прежде чем начнутся какие-то улучшения», — заключил обозреватель.

Ранее в США допустили теракты из-за действий Байдена на Украине. С таким мнением выступил журналист Раджан Лаад в статье для журнала American Thinker.