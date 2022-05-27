Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байдена обвинили в некомпетентных действиях на Украине

TAC: президент США Байден не разрешил кризис на Украине и допустил прокси-войну с Россией
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден не разрешил кризис на Украине дипломатическими средствами и допустил прокси-войну с Россией. Об этом написал Брэдли Девлин в статье для журнала The American Conservative (TAC).

Журналист заявил, что после плохо организованного вывода войск США из Афганистана появилась надежда, что Белый дом сфокусируется на внутренней политике, но этого не произошло. Он обвинил Байдена в некомпетентных действиях на Украине и заявил, что военная поддержка Киева ухудшила отношения Вашингтона и Москвы.

«Некомпетентность Байдена в попытке найти дипломатическое решение до начала российской операции на Украине и на ее первом этапе и готовность республиканского истэблишмента поддержать очередную прокси-войну властей в значительной степени сделали эту возможность упущенной», — подчеркнул автор материала.

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
«Дела обстоят хреново» Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
«Дела обстоят хреново»Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
3 мая 2022

Девлин привел результаты социологического опроса Associated Press и счел, что для граждан США сейчас важнее спасение экономики страны, чем «наказание» России. «Вашингтон не стремится пересматривать свои приоритеты, а поэтому ситуация может серьезно ухудшиться, прежде чем начнутся какие-то улучшения», — заключил обозреватель.

Ранее в США допустили теракты из-за действий Байдена на Украине. С таким мнением выступил журналист Раджан Лаад в статье для журнала American Thinker.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожья предложили передать России военные базы Украины
Sony прекратит выпуск игр для PlayStation 4
Бывшая няня назвала необычный способ уложить ребенка спать
Россиянка и ее парень-уголовник арестованы за попытку сжечь семью заживо
Врач перечислила признаки наличия передающихся половым путем заболеваний
Байдена обвинили в некомпетентных действиях на Украине
Следователи завели дело из-за осквернения Вечного огня
Володин заявил об утрате США мировой поддержки
Инженер напомнил о выгодной функции кондиционера
Облегающие платья станут главным трендом лета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.