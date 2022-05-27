В США допустили теракты из-за действий Байдена на Украине

American Thinker допустил теракты в США из-за поставок оружия на Украину и наемных бойцов

Журналист Раджан Лаад заявил, что поставки вооружений на Украину, которые осуществляет администрация президента США Джо Байдена, и действия наемных бойцов в республике могут спровоцировать в США теракты. Об этом он написал в статье для журнала American Thinker.

Обозреватель напомнил данные о том, что территории Украины находятся 20 тысяч иностранных бойцов, личности которых не проверили должным образом до отправки в зону боевых действий. По мнению Лаада, некоторые из них поехали на Украину для кражи современного оружия или его продажи на черном рынке по завышенной цене.

«Если кто-то из "бойцов" или спекулянтов окажется террористом, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной земле», — допустил обозреватель.

Лаад добавил, что 22 члена конгресса от Республиканской партии выразили сомнения в том, что администрация Байдена соблюдает Закон о контроле за экспортом оружия от 1976 года. Документ ограничивает использование оружия, которое Вашингтон поставляет в другие государства.

«Этот вопрос остался без ответа. <...> Все американцы должны быть глубоко обеспокоены не только потраченной суммой, но и потенциальными негативными последствиями этого решения», — заключил обозреватель.

Ранее сообщалось, что США решили объявить о новой военной помощи Украине. По данным телеканала CNN, Вашингтон может поставить Киеву системы залпового огня.