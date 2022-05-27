Китайский автомобиль Great Wall с режимом менструации обругали в сети

Концерн Great Wall представил машину с подогревом сидений для женщин в период менструации

Китайский концерн Great Wall представил новую машину с особыми функциями и нарвался на критику в сети. На комментарии пользователей, которые обругали концепцию автомобиля, обратили внимание в News.com.au.

Речь идет о кроссовере Ora Ballet Cat, начальная стоимость которого составляет 193 тысячи юаней (1,9 миллиона рублей). Отмечается, что электрокар имеет режим менструации под названием «теплый мужчина» — специальную настройку климатической системы, которая активирует подогрев сидений, что призвано уменьшить дискомфорт женщины в критические дни.

Кроме того, среди новых деталей автомобиля также числятся встроенная косметичка, зеркала со светодиодной подсветкой, находящиеся в солнцезащитных козырьках, и большая селфи-камера, которая встроена в салон транспортного средства. Вдобавок в кроссовере предусмотрен автопарковщик с режимом голосового управления.

Известно, что данное транспортное средство подвергли критике в социальных сетях, а его создателей обвинили в сексизме. Потенциальные покупатели посчитали, что указанные функции унижают женщин-водителей. Помимо этого, некоторые юзеры обратили внимание на сходство Ora Ballet Cat с машиной Volkswagen Betle.

В июне 2021 года эксперты назвали «женский» цвет автомобиля. По данным исследования аналитического агентства «Автостат», среди обоих полов наиболее популярными оттенками машин стали белый, черный и серебристый. За белый цвет проголосовали 26,6 процента мужчин и 24,3 процента женщин. За черный — 21 процент мужчин и 16,6 процента женщин. Серебристый выбрали 12,7 процента мужчин и 15,9 процента женщин.